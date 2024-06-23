В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Он прибыл на помощь коллегам, которые вели перестрелку с боевиками.

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней погиб в Дербенте, куда прибыл на помощь коллегам в перестрелке с боевиками. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Дагестану.

Уточняется, что начальник отдела полиции получил тяжелое ранение в Дербенте. К сожалению, медики не смогли ему помочь.

В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС и нападении на церковь в Махачкале. В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции.

По последним данным, девять человек погибли в результате нападения боевиков на Дербент и Махачкалу. Среди них — семь сотрудников правоохранительных органов. Еще 25 человек получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит у церкви в Махачкале.