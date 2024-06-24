В Абхазии возбудили уголовное дело об убийстве на границе с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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По имеющимся данным, в результате инцидента со стрельбой три человека были ранены, а один погиб.

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства во время стрельбы на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

«Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом и незаконного оборота огнестрельного оружия», — заявили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось о стрельбе на приграничной с Россией территории Абхазии. По имеющимся данным, три человека были ранены, а один убит. Сотрудники прокуратуры Гагрского района заявили, что на границе ситуация стабильно спокойная, а инцидент был связан с личным мотивом. Его не рассматривают, как террористический акт.

«По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители», — сообщили в ведомстве.

Личности нападавших не установлены, сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются их опознанием и поимкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре села Сергокала в Дагестане обстреляли машину с полицейскими, в результате чего был ранен один сотрудник правоохранительных органов.