«Возможно, идет зачистка»: около церкви в Махачкале снова слышна стрельба

На территории церкви в Махачкале возобновилась стрельба, все в дыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Неизвестные открыли огонь сразу в двух городах Дагестана — Махачкале и Дербенте.

В районе церкви в Махачкале возобновилась стрельба, здание горит, над районом видны клубы дыма. На месте событий работает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов. По его словам, после затишья, о котором ранее сообщал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев, снова зазвучали выстрелы.

«Вновь в районе церкви слышна стрельба. Дым все еще идет, непонятно, остался ли в живых там какой-то боевик. Возможно, идет зачистка. Непонятно, но стрельба есть», — рассказал журналист.

Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь сразу в двух городах республики — Махачкале и Дербенте. В столице Дагестана, по последним данным, произошел обстрел поста ДПС и нападение на церковь. Как отмечал Шамиль Хадулаев, боевики, вероятно, проникли на территорию через забор, убили охранника, прихожане забаррикадировались, но в скором времени были выведены силовиками.

В Дербенте атакованы церковь и синагога, идут бои между террористами и боевиками. Сообщается о девяти погибших и 25 раненных. Очевидцы рассказывают, что в руках нападавших были автоматы, они стреляли по машинам ГАИ. Там, где горит синагога, отозваны пожарные, так как в здании могут быть террористы.

МВД Дагестана опровергает информацию о заложниках. В республике объявлен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.