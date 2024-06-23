Перестрелка завершена: что сейчас происходит у церкви в Махачкале

Боевики проникли на территорию церкви в Махачкале через забор

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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По некоторым данным, на территорию боевики могли приникнуть через забор.

Перестрелка в церкви Махачкалы, на которую напали боевики, завершена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Перестрелка в церкви Махачкала-1 закончилась. Идет проверка территории. Как минимум один нападавший убит», — уточнил он.

По словам Хадулаева, на территорию церкви боевики могли проникнуть через забор. Во время нападения прихожане забаррикадировались в здании. В настоящий момент они от туда выведены.

При этом в МВД по Дагестану уточнили, что перестрелка между боевиками и правоохранителями продолжается на улице Магомедтагирова.

В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС и нападении на церковь в Махачкале. Сообщалось о жертвах и раненых среди сотрудников правоохранительных органов, служителей и местных. В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек погибли в результате нападения боевиков на Дербент и Махачкалу. Среди них — семь сотрудников правоохранительных органов. Еще 25 человек получили ранения.