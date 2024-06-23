Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Рамзан Кадыров назвал стрелявших «последними нелюдями».

В Махачкале ликвидированы четыре боевика. Об этом сообщили представители ГУ МВД по Дагестану.

«По информации на данный момент: в Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», — написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

До этого представители ведомства сообщали, что ликвидировано два боевика.

Злоумышленники обстреляли из автоматического оружия два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате теракта погибли девять человек и еще 25 ранены. Среди них не только сотрудники правоохранительных органов, но и местные жители.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудник Росгвардии погиб в Махачкале в результате нападения террористов.