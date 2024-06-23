Задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Республику сегодня всколыхнули несколько терактов.
Задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в силовых структурах.
РИА Новости со ссылкой на свой источник пишет, что он будет отправлен в отставку.
В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале. Сообщалось о жертвах и раненых среди сотрудников правоохранительных органов, служителей и местных.
В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции. В настоящее время известно о ликвидации четырех боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате нападения на Дагестан увеличилось до девяти.