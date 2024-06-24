Патриарх Кирилл назвал цинизмом атаку ВСУ на Севастополь в праздник Троицы

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя / ТАСС

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Террористов не остановило даже то, что они напали на людей в великий православный праздник.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил ВСУ за нападение на Севастополь. Его позиция отражена в материале, опубликованном сайте Церкви, в которой служит.

Священнослужитель заявил, что военные Украины очередной раз показали свое истинное лицо. Их не остановило ни то, что они убили мирных жителей, которые были абсолютно безоружны, ни день, в который они это совершили.

«Хладнокровная жестокость и поразительный цинизм совершителей террористического акта, приурочивших его к великому православному празднику — дню Святой Троицы, в очередной раз свидетельствуют о бездне духовного и нравственного падения исполнителей и заказчиков преступления, для которых поистине не осталось ничего святого», — говорится в соболезновании патриарха.

Он отметил, что представители Симферопольской епархии будут готовы поддержать всех нуждающихся в этом. Патриарх Кирилл также выразил надежду на то, что власти полуострова помогут всем необходимым семьям погибших и тем, кто пострадал от рук террористов.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава города уточнил число погибших в Севастополе после атаки киевского режима.