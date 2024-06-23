Число погибших в результате нападения на Дагестан увеличилось до девяти

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Среди них — семь сотрудников правоохранительных органов региона.

Девять человек погибли в результате нападения боевиков на Дербент и Махачкалу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале муфтият Дагестана.

«Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек», — говорится в сообщении.

В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале. Сообщалось о жертвах и раненых среди сотрудников правоохранительных органов, служителей и местных. В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные, напавшие на правоохранителей и местных жителей в Дагестане, могли быть последователями международной террористической организации.