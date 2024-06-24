Праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Мариуполе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В городе-побратиме Петербурга проводят свои «Алые паруса» с 2022 года.

Праздник выпускников «Алые паруса» прошел 23 июня в Мариуполе. В торжествах участвовали свыше 250 вчерашних школьников.

Стартовал праздник с выступления мариупольских певцов, танцевальных и вокальных ансамблей. Также вниманию выпускников городских школ представили масштабное световое шоу. Специально для него в Мариуполь привезли 50 тонн оборудования, которое монтировали в течение нескольких дней.

Центральным событием праздника стал проход яхты «Ассоль» под алыми парусами, который сопровождался выступлением флайтбордистов и красочным пиротехническим шоу.

Праздник для мариупольских выпускников провели при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала, правительства Санкт-Петербурга и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса.

В первый раз «Алые паруса» состоялись в Мариуполе в 2022 году, когда город стал побратимом Петербурга, в котором традиционно проводят главный праздник российских выпускников.

В 2024 году «Алые паруса» в самом Петербурге пройдут 28 июня. По замыслу организаторов, грандиозное мероприятие на Дворцовой площади будет состоять из нескольких блоков, в которых раскроется тема семьи.

Главным артистом праздника станет певец Мот, а вести шоу будут комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев и популярный блогер Ида Галич.

Начало концерта намечено на 22.00 мск, а продлится он 2 часа 40 минут. В 00:40 в акватории Невы начнется пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига «Россия» под алыми парусами.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru раскрыл участников концерта на празднике «Алые паруса» в Петербурге. Перед выпускниками выступят AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко.