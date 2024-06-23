Сотрудник Росгвардии погиб в Махачкале в результате нападения террористов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди сотрудников национальных войск также есть несколько раненных.

Сотрудник Росгвардии погиб из-за атаки боевиков в Махачкале. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В результате нападения один сотрудник Росгвардии погиб, несколько ранены», — сообщили представители ведомства.

Злоумышленники совершили ряд террористических актов в Дербенте и Махачкале. Они напали на две церкви, синагогу и пост ДПС. В результате пострадало более 16 человек, есть убитые. В их число вошли сотрудники правоохранительных органов.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщил, что на данный момент в Махачкале на территории церкви террористы ведут перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Церковь при этом охвачена огнем.

«Идет спецоперация по ликвидации боевиков. На территории церкви что-то активно горит», — передал Магомедов.

До этого представители правоохранительных органов сообщили о том, что четыре боевика были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории церкви в Махачкале продолжается вооруженное столкновение.