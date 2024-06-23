ФЕОР: в горящей синагоге в Дербенте могут оставаться террористы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Вокруг здания продолжается вооруженное столкновение, слышна стрельба.

Сотрудников МЧС отозвали из горящей синагоги в Дербенте, так как внутри могут оставаться террористы. Об этом сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

«Всех просили вернуться домой и не выходить до особого распоряжения», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Горина, основной пожар в синагоге потушили, но половина здания выгорела дотла. Предположительно, сгорели находящиеся там свитки Торы.

Несмотря на то, что в синагоге остаются большие очаги возгорания, пожарных из нее отозвали из опасений, что внутри могут оставаться террористы. Вокруг здания продолжается стрельба.

В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале и убийстве священника и охранника церкви в этом же городе. В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории церкви в Махачкале продолжается вооруженное столкновение.