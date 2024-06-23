В больницы Махачкалы и Дербента поступают раненые

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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В воскресенье вечером неизвестные атаковали синагоги и церкви в Дагестане.

В медицинские учреждения Махачкалы и Дербента поступают пострадавшие в связи с событиями, произошедшими в Дагестане. Им оказывается вся необходимая помощь, сообщил Минздрав республики.

В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале и убийстве священника и охранника церкви в этом же городе.

По последним данным МВД Дагестана, ранения в результате нападения неизвестных получили 12 правоохранителей, шесть из них скончались.

Четыре боевика были ликвидированы. Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте. В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции на события в Дагестане главы Чечни Рамзана Кадырова.