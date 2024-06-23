На территории церкви в Махачкале продолжается вооруженное столкновение

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Территория вокруг оцеплена.

На территории церкви в Махачкале продолжается перестрелка. Церковь при этом охвачена огнем. Об этом передает с места ЧП корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Территория вокруг оцеплена, возможности подойти нет», — сообщил он.

Магомедов добавил, что в Махачкале перекрыты улицы.

РИА Новости со ссылкой на главу общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина сообщает, что в Дербенте, где горит синагога, отозвали пожарных. По его словам, внутри могут быть террористы.

Неизвестные сегодня открыли огонь сразу в двух городах республики Дагестан — Махачкале и Дербенте. По официальной информации к настоящему часу, были убиты шесть правоохранителей, а еще 12 ранены.