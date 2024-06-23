Последователи террористической организации? Что известно о напавших на Дагестан

Фото: Гаджибалаев Низами / ТАСС

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Кадыров назвал боевиков «последними нелюдями», открывшими огонь по безоружным людям и правоохранителям.

Неизвестные, напавшие на правоохранителей и местных жителей в Дагестане, могут являться последователями международной террористической организации. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой источник.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе следствия будут установлены лица, организовавшие теракты и курировавшие действия боевиков.

В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале и убийстве священника и охранника церкви в этом же городе. В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции.

По последним данным, были убиты шесть правоохранителей и еще 12 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, нападение на сотрудников правоохранительных органов и местных жителей Дербента и Махачкалы — это подлая провокация и попытка внести разлад между конфессиями.

Кадыров считает, что на такое преступление способны только «последние нелюди».