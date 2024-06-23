Человек погиб в результате стрельбы на приграничной с РФ территории Абхазии
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Личности стрелявших на данный момент неизвестны.
Четыре человека пострадали в результате стрельбы на приграничной с Россией территории Абхазии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.
По имеющимся данным, три человека были ранены, а один убит. Сотрудники прокуратуры заявили, что на территории границы ситуация стабильно спокойная и инцидент был связан с личным мотивом. Его не рассматривают, как террористический акт.
«По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители», — сказали представители ведомства.
Личности нападавших не установлены, на данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются их опознанием и поимкой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кадыров назвал напавших на правоохранителей и местных в Дагестане нелюдями.