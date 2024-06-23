«Последние нелюди»: Кадыров о напавших на правоохранителей и местных в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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По последним данным, убиты шесть сотрудников, священник и охранник церкви Махачкалы. Стреляли также в Дербенте.

Нападение на сотрудников правоохранительных органов и местных жителей Дербента и Махачкалы — это подлая провокация и попытка внести разлад между конфессиями. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале и убийстве священника и охранника церкви в этом же городе. В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции.

Кадыров отметил, что стрелявшие напали на безоружных и беззащитных людей, тем самым показав свою истинную подлую и трусливую сущность.

«Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями. Но у тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства», — написал глава Чечни.

Кадыров считает, что на такое преступление способны только «последние нелюди». Он выразил уверенность, что силовики задержат всех причастных, и они понесут наказание.

Родным и близким погибших Кадыров выразил соболезнования.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть правоохранителей убиты и 12 ранены в Дагестане.