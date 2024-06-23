Глава Севастополя уточнил число погибших после атаки киевского режима
Михаил Развожаев сообщил о четырех погибших после атаки ВСУ
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя / ТАСС
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Михаил Развожаев сообщил о четырех жертвах после удара украинской стороны.
Четыре человека погибли после террористической атаки украинских боевиков в Севастополе, а не пять, как сообщалось ранее. Число жертв уточнил губернатор Михаил Развожаев.
Погибли два ребенка и двое взрослых гражданских, написал он в своем Telegram-канале. Среди них — девятилетняя дочь заместителя губернатора Магадана Олега Аверьянова.
«Просьба ко всем, кто был на пляже, все же обратиться к врачам», — написал Развожаев.
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры американскими ракетами ATACMS.
Президент России Владимир Путин выразил во время телефонного разговора с Михаилом Развожаевым соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
Как сообщает Минздрав, в результате террористической атаки пострадали 124 человека.
В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала теракт в Севастополе ритуальным преступлением.