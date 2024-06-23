Шесть правоохранителей убиты и 12 ранены в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Стрельба сегодня произошла в Дербенте и Махачкале.

Шесть сотрудников правоохранительных органов убиты в результате стрельбы в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

По последним данным, как уточнила руководитель пресс-службы МВД Гаяна Гариева, ранения получили 12 правоохранителей, шесть скончались.

При этом, по информации «Интерфакса», ранеными могут быть 23 сотрудника.

В воскресенье вечером, 23 июня, неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте. Позднее стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале и убийстве священника и охранника церкви в этом же городе.

На данный момент, по информации МВД, двое нападавших ликвидированы. Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте. В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар начался в Дербенте после стрельбы.