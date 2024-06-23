Режим контртеррористической операции введен в Дагестане
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Фото: Гаджибалаев Гянжеви / ТАСС
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Идут мероприятия по поиску злоумышленников.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Дагестане. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Продолжаются мероприятия по поиску и нейтрализации открывших стрельбу в Махачкале и Дербенте. Известно, что в регионе объявлен план «Перехват».
В настоящее время в МВД подтвердили ликвидацию двух боевиков.