Режим контртеррористической операции введен в Дагестане

Фото: Гаджибалаев Гянжеви / ТАСС

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Идут мероприятия по поиску злоумышленников.

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Дагестане. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Продолжаются мероприятия по поиску и нейтрализации открывших стрельбу в Махачкале и Дербенте. Известно, что в регионе объявлен план «Перехват».

В настоящее время в МВД подтвердили ликвидацию двух боевиков.