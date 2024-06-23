В Дербенте продолжается стрельба
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Ранее в этот день неизвестные напали на полицейских в городе.
В Дербенте снова слышна стрельба. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.
Ранее в этот день неизвестные обстреляли синагогу и церковь, после чего скрылись на белом Volkswagen Polo. Сообщалось о гибели полицейского, а также священника отца Николая.
Позднее неизвестные обстреляли церковь и пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. Там один полицейский погиб, шестеро были ранены.
По данным МВД по Дагестану, в общей сложности в результате нападений неизвестных пострадали 12 правоохранителей, погибли шестеро.
По последним данным, двое боевиков в Махачкале ликвидированы.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о введении в Дагестане режима контртеррористической операции (КТО). В республике продолжаются мероприятия по поиску и нейтрализации открывших стрельбу в Махачкале и Дербенте.
Ранее 5-tv.ru назвал места, где произошли нападения в Дагестане.