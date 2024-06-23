Убиты полицейский и священник: что известно о нападениях в Махачкале и Дербенте

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В Дагестане неизвестные предприняли попытки дестабилизации общественной ситуации.

В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции, сообщили в НАК.

По данным МВД Дагестана, в Дербенте неизвестные обстреляли пост ДПС, синагогу и церковь. Предварительно, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Очевидцы сообщают о трех нападавших, вооруженных автоматами, в черной форме и бронежилетах. Они приехали на автомобиле ВАЗ-2107, а затем пересели на другую машину.

В Махачкале двое боевиков подъехали на площадь Коминтерна, вышли в двух бронежилетах, с автоматами и открыли огонь по сотрудникам полиции. Один полицейский погиб, судьба другого пока неизвестна. Боевики затем двинулись в сторону церкви по улице Орджоникидзе.

Также сообщается еще о ряде нападений на сотрудников полиции и на гражданских. Очевидцы говорят о накрытых полиэтиленом телах на улице.

Уголовные дела по статье о теракте возбуждены в связи с вооруженными нападениями в Дербенте и Махачкале, сообщило управление СК.

Согласно предварительной информации о жертвах среди гражданских, в Дербенте был убит священник, в Махачкале — охранник церкви. Кроме того, в Дербенте погиб охранник синагоги.

В Дагестане объявлен план «Перехват», личности нападавших уточняются. Глава республики Сергей Меликов сообщил о создании оперативного штаба и призвал граждан сохранять спокойствие.

Очевидцы сообщают, что в настоящее время стрельба на улицах продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил о ликвидации двух боевиков в Дагестане.