Названы места, где произошли нападения в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В республике был объявлен план «Перехват».

В Дагестане совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.

В один день на территории сразу двух городов республики — в Дербенте и Махачкале — произошли вооруженные нападения на священнослужителей и сотрудников дорожно-патрульной службы.

Управление СК сообщило о возбуждении уголовных дел по статье о теракте. Был объявлен план «Перехват» для поимки злоумышленников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оперативный штаб создан в Дагестане после ЧП со стрельбой.