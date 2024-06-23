Два боевика ликвидированы в Дагестане
новость
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Работа силовиков продолжается
Правоохранителям удалось ликвидировать двух боевиков в Дагестане. Об это сообщили в МВД республики.
Столкновения на улицах Махачкалы в настоящее время продолжаются.
Известно, что сразу в двух городах республики сегодня неизвестные устроили нападения. Столкновения произошли в Махачкале и Дербенте. Пострадали несколько сотрудников полиции, известно также о нескольких убитых — среди них сотрудник правоохранительных органов, а также работники церки и синагоги.