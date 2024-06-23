Оперативный штаб создан в Дагестане после ЧП со стрельбой

Фото: Гаджибалаев Гянжеви / ТАСС

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Столкновения произошли в Махачкале и Дербенте.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что создан оперативный штаб после ЧП со стрельбой в регионе.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

В Дагестане неизвестные устроили стрельбу около церкви и синагоги. В результате происшествия пострадали несколько сотрудников полиции. В регионе объявлен план «перехват».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дербенте убит сотрудник полиции и ранены еще шесть.