«Трое в черной форме»: очевидец рассказал о нападении на полицейских в Дербенте

На полицейских в Дербенте напали три человека в черной форме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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В Дагестане неизвестные убили одного и ранили нескольких правоохранителей.

На полицейских в Дербенте напали трое неизвестных в черной форме и бронежилетах. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщил очевидец происшествия.

«На машине подъехали, на „семерке“, трое в черной форме, в бронежилетах и расстреляли полицейских, которые вон там стояли, два гаишника», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что неизвестные были вооружены автоматами. Затем они открыли стрельбу по автомобилю управления ГАИ, который подъезжал к месту происшествия. Расстреляв машину, злоумышленники скрылись с места преступления. Свой автомобиль ВАЗ-2107 они при этом бросили.

Ранее сообщалось, что в Дербенте был убит один и ранены шестеро сотрудников полиции. Среди гражданского населения никто не пострадал.

В Дагестане объявлен план "Перехват". О личности нападавших пока ничего не известно, они устанавливаются.

Позднее стало известно о нападении на православную церковь в Дербенте. На месте начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане убиты священник и охранник церкви.