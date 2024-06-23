Пожар начался в Дербенте после стрельбы

Фото: Reuters / Таисия Воронцова

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пожар начался после нападения в Дербенте на православную церковь и синагогу. Кадры с места происшествия распространяются по сети.

Неизвестные устроили стрельбу в Дербенте. Личности вооруженных устанавливаются. По предварительным данным, ранены несколько сотрудников полиции.

Также появилась информация, что, по предварительным данным, был убит настоятель русской православной церкви Николай.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов призвал местных жителей сохранять спокойствие. В своем Telegram-канале он написал, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации.

Он также заявил, что уже создан оперативный штаб. В Дагестане объявили план «Перехват».