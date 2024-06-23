В Махачкале совершен ряд нападений на сотрудников полиции и гражданских
София Шафиуллина 240 0
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Фото: Гаджибалаев Гянжеви / ТАСС
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По словам очевидцев, боевики приехали на автомобиле ВАЗ-2107.
В Махачкале совершен ряд нападений на сотрудников полиции и гражданских. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.
По словам корреспондента, двое боевиков подъехали на площадь в Махачкале недалеко от ж/д вокзала. Они были в бронежилетах и открыли огонь по сотрудникам полиции.
«Очень много машин полиции, видны накрытые полиэтиленом тела», — рассказал Магомедов.
Очевидцы рассказали, что стрелявшие подъехали на автомобиле ВАЗ-2107, но потом пересели на другую машину.