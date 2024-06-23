Фото, видео: Гаджибалаев Гянжеви / ТАСС; 5-tv.ru

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Неизвестные обстреляли пост ДПС.

В Дербенте убит сотрудник полиции и ранены еще шесть. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.

Известно, что среди гражданского населения никто не пострадал.

В Дагестане объявлен план перехват. О личности нападавших пока ничего не известно, они устанавливаются.

Сообщается также, что было совершенно нападение на православную церковь в Дербенте. На месте начался пожар.