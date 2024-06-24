Компромат на Киркорова: стало известно, за что Успенская угрожает Джугелии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Представитель «королевы шансона» прокомментировала скандал между ее звездной клиенткой и светской журналисткой.

Причиной конфликта между Любовью Успенской и Лаурой Джугелией стал некий «эксклюзивный компромат» на Филиппа Киркорова, который певица озвучила в интервью журналистке, а та отказалась публиковать, ссылаясь на дружбу с певцом. Об этом в беседе с KP.RU рассказала адвокат «королевы шансона» Елена Сенина.

«Люба снималась несколько часов, потом мы отсматривали материал, убирали шероховатости, 19 июня готовился эфир. Накануне нам позвонили и „раскрылись“, что являются друзьями Филиппа Киркорова и компромат (а он был, и эксклюзивный, что российским гражданам явно было бы интересно узнать) на него выпускать не будут. Встает вопрос: зачем вы пришли и почему не предупредили о своей дружбе с Киркоровым? Зная такое, Люба не пустила бы на порог всю эту команду однозначно», — заявила Сенина.

Она добавила, что Джугелия просила как-то урегулировать ситуацию, на что Успенская предложила ей компенсировать потраченные на интервью время и усилия. После этого, отмечает адвокат, в СМИ появилась информация о том, что журналистке угрожают и вымогают деньги.

«Мы подумаем, подавать ли заявление о клевете. Впредь мы будем более избирательны в журналистах», — заключила Сенина.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что Успенская дала Джугелии интервью, в котором якобы смешала с грязью почти весь российский шоу-бизнес.

Откровения знаменитости оказались настолько резкими и прямолинейными, что журналистка не решилась их обнародовать. По словам инсайдеров, певица в беседе много кого оскорбляла и ругалась матом. При этом «резать» отснятый материал Успенская категорически отказывалась, Джугелия же не захотела становиться участницей разбирательств с другими знаменитостями.

Теперь Успенская якобы угрожает журналистке расправой, а также подключила своих адвокатов и требует миллионную компенсацию за потраченное время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный районный суд Москвы вернул Любови Успенской иск, который она подала против Филиппа Киркорова.