«Не было в брошюре»: с какими проблемами столкнулась Рианна после родов

Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый опыт помог звезде научиться нестандартно смотреть на ситуации и не отчаиваться в тяжелый момент.

Певица Рианна начала лысеть после родов. Об этом она рассказала в интервью Refinery29.

Поклонники звезды привыкли видеть ее в образе жгучей красотки с шикарной шевелюрой. Но в последнее время ее имидж кардинально изменился, и она почти налысо побрила голову.

После рождения двух малышей, звезда столкнулась с проблемой, к которой не была готова. У нее начали безвозвратно выпадать волосы. Рианна думала, что они снова вырастут, однако этого так и не произошло. Эта непростая ситуация дала ей возможность иначе смотреть на мир

«Я научилась принимать себя. Это на самом деле заставило меня более творчески подходить к созданию причесок», — поделилась звезда.

Рианна уже относится к ситуации легко и даже с самоиронией. Она пошутила, что такого пункта не было в брошюре подписки на материнство, потому она не ждала его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Хейли Бибер решила щегольнуть стройным телом.