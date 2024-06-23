Теракт в Севастополе: что известно к этому часу

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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В результате атаки украинских боевиков погибли пять и ранены более 120 человек.

Украинские боевики 23 июня атаковали Севастополь. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков ранения получили 124 человека, в том числе 27 детей. Власти Севастополя сообщают о пяти погибших, трое из которых дети.

Известно, что в числе погибших — девятилетняя дочь заместителя губернатора Магадана Олега Аверьянова. Кроме того, в реанимации находятся пять детей и семеро взрослых.

В Минобороны возложили ответственность за ракетный удар по мирным жителям Севастополя на Вашингтон и Киев. Именно США поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине, которая нанесла ими удар со своей территории.

Следственный комитет РФ квалифицировал ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

МИД России также отреагировал на очередное злодеяние киевского режима. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрел «ритуальным преступлением», так как он произошел в день Святой Троицы.

Дипломат уверена, что дата теракта была выбрана не случайно. Сущность киевского режима — это глубинная ненависть ко всему русскому, в том числе, к православию и христианству, подчеркнула Захарова.

Также она указала на то, что ВСУ намеренно выбирают массовые скопления людей для ударов. Москва непременно будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, добавила представитель МИД.

Атаку украинских боевиков на Севастополь уже прокомментировали в ООН.

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Как всегда, мы стремимся положить конец конфликту в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генассамблеи», — заявили в организации.

Президент РФ Владимир Путин сразу после ракетного удара ВСУ по Севастополю позвонил губернатору города Михаилу Развожаеву, чтобы выразить соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Глава государства также заверил власти города во всемерной поддержке со стороны Москвы.

Из столицы в Севастополь был направлен борт, чтобы перевезти пострадавших при обстреле детей в московскую детскую больницу. До этого в город направили медиков из других регионов страны для помощи местным врачам в лечении раненых при теракте.

В Кремле сообщили, что Путин находится в постоянном контакте с военными и руководством социального блока и здравоохранения после теракта ВСУ в Севастополе.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. В обоих регионах отменили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на телевидении и радио. На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры атаки ВСУ на Севастополь.