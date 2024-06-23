Путин находится на связи с руководством социального блока после теракта в Севастополе

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим.

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными и руководством социального блока и здравоохранения после террористической атаки ВСУ на Севастополь. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля указал на то, что самое главное сейчас — оказание помощи людям, пострадавшим при обстреле украинской стороной побережья Севастополя.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела Севастополя украинскими боевиками ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Число жертв теракта на побережье в Севастополе возросло до пяти, среди погибших трое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при атаке ВСУ на Севастополь погибла дочь заместителя мэра Магадана.