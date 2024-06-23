Число жертв теракта в Севастополе возросло до пяти

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди погибших трое детей.

Число жертв теракта на побережье в Севастополе возросло до пяти, среди погибших трое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ответственность за теракт на пляже в Севастополе лежит на США и Украине.

Пять ракет были снаряжены кассетными боеприпасами, четыре из них были перехвачены силами противовоздушной обороны. Подрыв осколочной части пятой ракеты в воздухе привел к гибели пяти человек и ранениям 124-х.