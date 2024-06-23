Путин в разговоре с Развожаевым выразил соболезнования семьям погибших

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Глава государства заверил власти города во всемерной поддержке со стороны Москвы.

Президент РФ Владимир Путин сразу после ракетного удара ВСУ по Севастополю позвонил губернатору города Михаилу Развозжаеву, чтобы выразить соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

«Даны команды всем федеральным органам об оказании всей необходимой помощи Севастополю. В настоящее время все эти решения воплощаются», — передал Развожаев слова президента.

Глава города добавил, что из Москвы в Севастополь направлен борт, чтобы перевезти пострадавших при обстреле детей в лучшую детскую больницу столицы.

«В результате террористической атаки киевского режима на Севастополь в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, кассетным боеприпасом американского производства, к сожалению, у нас 124 пострадавших. Из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пять детей в реанимации», — сказал Развожаев.

Еще семеро взрослых, по его словам, поступили в больницу с тяжелыми ранениями. Остальные пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести и после оказания медицинской помощи разъехались по домам.

Украинские боевики 23 июня обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре ракеты сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), одна отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе над городом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских боевиков на Севастополь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ возложило ответственность за теракт в Севастополе на США и Украину.