В День Святой Троицы: Захарова назвала теракт в Севастополе ритуальным преступлением

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Киевский режим испытывает ненависть ко всему святому, в том числе, к православию и христианству.

Украинская сторона, выбравшая день Святой Троицы для обстрела Севастополя, совершила настоящее ритуальное преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова уверена, что дата для теракта была выбрана не случайно. Она подчеркнула, что сущность киевского режима — это глубинная ненависть ко всему русскому, в том числе, к православию и христианству.

«Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», — отметила представитель МИД РФ.

По ее словам, ВСУ намеренно выбирают массовые скопления людей для ударов. Москва непременно будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя. Однако эти организации ангажированы Западом, добавила Захарова.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела Севастополя украинскими боевиками ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели трех человек — одного взрослого и двоих детей.

Ранее 5-tv.ru передал, что ответственность за теракт в Севастополе лежит на США и Украине.