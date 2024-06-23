МО РФ: ответственность за теракт в Севастополе лежит на США и Украине

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Именно Вашингтон поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, удар был нанесен с украинской территории.

Ответственность за теракт на пляже в Севастополе лежит на США и Украине. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Именно Вашингтон поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, а удар уже был нанесен с украинской территории.

Пять ракет были снаряжены кассетными боеприпасами, четыре из них были перехвачены силами противовоздушной обороны. Подрыв осколочной части пятой ракеты в воздухе привел к гибели трех человек и ранениям 124-х.

Все полетные задания даются командованием из спутниковой разведки Штатов. Преступление США и Украины против мирных жителей Севастополя не останется безнаказанным.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских боевиков на Севастополь.