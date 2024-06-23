При атаке ВСУ на Севастополь погибла дочь заместителя мэра Магадана

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Девочка в момент ракетного удара отдыхала на пляже вместе с родителями.

Во время ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь погибла дочь заместителя мэра Магадана. Об этом сообщил сам глава города Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

«Среди погибших есть дети, в том числе девятилетняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки», — написал мэр.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрела Севастополя украинскими боевиками ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели трех человек — одного взрослого и двоих детей.

Украинские боевики 23 июня обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре ракеты сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), одна отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе над городом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских боевиков на Севастополь.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео ракетной атаки ВСУ на Севастополь.