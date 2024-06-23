«Был намек»: раскрыт истинный смысл поездок Путина во Вьетнам и КНДР
Политолог Перенджиев: визит Путина во Вьетнам и КНДР нес посыл и Китаю
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Чего планирует достичь российский лидер?
Стремление улучшить отношения с Китаем нес в себе визит президента Владимира Путина во Вьетнам и КНДР. Такую точку зрения высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
В комментарии для NEWS.ru военный эксперт и политолог предположил, что российский лидер, вероятно, хочет добиться основы для подписания документа о стратегическом партнерстве с Китаем. Также Владимир Путин стремиться оградить Вьетнам от попыток США сделать его инструментом агрессии против Китая.
«Полагаю, что это был намек Поднебесной с предложением и нам подписать с республикой такой же договор. Все-таки Китай ведет очень осторожную политику и не идет на такое же сближение, как КНДР, например», — предположил Александр Перенджиев.
Кроме того, политолог называл ключевым в ходе переговоров тот факт, что КНДР и Вьетнам не будут присоединяться ни к каким враждебным блокам.
Ранее 5-tv.ru писал, как азиатское турне Путина отразилось на США.