Свыше 120 человек пострадали в результате ракетного обстрела Севастополя

Фото: Колядин Павел / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В город для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно направлены врачи из других регионов.

В результате обстрела Севастополя украинскими боевиками ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Отмечается, что для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели трех человек — одного взрослого и двоих детей — после удара ВСУ по побережью города.

Уже известно, что украинские боевики обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре из них были перехвачены силами противовоздушной обороны. Подрыв осколочной части пятой ракеты в воздухе привел к гибели трех человек и ранениям 124-х.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских боевиков на Севастополь.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео ракетной атаки ВСУ на Севастополь.