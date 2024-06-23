СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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На данный момент погибли три человека, пострадали около сотни.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских боевиков на Севастополь. Об этом сообщили в официальном ведомстве.

ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS — на данный момент погибли три человека, пострадали около сотни. Четыре ракеты были сбиты, а подрыв пятой был произведен над городом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.