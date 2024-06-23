Люди кричат и убегают в панике: появилось видео момента атаки ВСУ на Севастополь
Появилось видео момента атаки ВСУ на Севастополь
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Момент обстрела Севастополя украинскими боевиками попал на видео, оно оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Киевский режим совершил террористическую атаку на объекты гражданской инфраструктуры.
На кадрах видно, как посетители городского пляжа в спешке покидают его. В этот момент слышны звуки взрыва боеприпасов.
По последним данным, пострадали более ста человек, среди них есть дети. Пока известно о трех погибших в результате террористической атаки киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинская сторона ударила по Севастополю ракетами ATACMS.