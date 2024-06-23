Бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» задержали в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Источник сообщил об аресте Ильи Горбунова.

Бывший топ-менеджер связанного с предпринимателем Евгением Пригожиным медиахолдинга «Патриот» Илья Горбунов и главный редактор новостного портала «Конкретно.ру» Кирилл Метелев задержаны в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Причину задержания собеседник не уточнил, но отметил, что оно не связано с Пригожиным. Также он сообщил, что Горбунов взят под арест.

Медиахолдинг «Патриот» был закрыт 30 июня прошлого года. Об этом объявил генеральный директор информационного агентства «ФАН» Евгений Зубарев. На момент закрытия охват входящих в состав группы СМИ составлял около 300 миллионов посетителей ежедневно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве правоохранители задержали бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого. Известно, что он проходит по уголовному делу, связанному с экономической статьей.