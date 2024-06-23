Минобороны РФ: украинская сторона ударила по Севастополю ракетами ATACMS

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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От осколков пострадали более 100 человек.

Украина совершила террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Киеву поставляет США. Четыре ракеты были сбиты, а подрыв пятой был произведен над городом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Удар был отражен ПВО и в результате четыре американские ракеты ATACMS были сбиты.

«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — говорится в сообщении ведомства.

От упавших на землю осколков кассетных боеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, по данным Министерства обороны РФ. По данным губернатора Севастополя, пострадавших около 100. Среди них есть дети.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Севастополе погибли два мирных жителя после атаки ВСУ. Помимо того, пожары возникли в результате обстрела со стороны украинских боевиков.