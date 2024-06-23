Количество погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до трех
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пострадавших уже почти около 100.
После удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю, погиб еще один ребенок. Всего умерло три человека, из них один взрослый и двое детей. Об этом сообщил губернатор Развожаев.
Пострадавших уже почти около 100. Украинские боевики обстреляли город с помощью американских ракет ATACMS, они были оснащены кассетными боеприпасами. Четыре ракеты сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), но еще одна ракета отклонилась от траектории полета и подорвалась в воздухе над Севастополем.