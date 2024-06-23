Сначала вулкан, теперь землетрясение: Камчатку постигла новая напасть

Землетрясение до трех баллов зафиксировали в Елизовском районе Камчатского края

Фото: www.globallookpress.com / Muhammad Fauzy

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В некоторых районах региона сила толчков достигала трех баллов.

На территории Елизовского района Камчатского края зафиксировали ощущаемое землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 23 июня сейсмособытие произошло на глубине 127 километров в 46 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.

Магнитуда — пять баллов. В некоторых районах Камчатского края сила подземных толчков достигала трех баллов.

Несмотря на это, погибших и разрушений из-за землетрясения нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петропавловске-Камчатском выпали осадки из вулканического пепла. Виновником стала Карымская сопка, которая после двух лет затишья вновь пробудилась и прямо сейчас подает признаки активности.