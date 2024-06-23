В Севастополе погибли два мирных жителя после атаки ВСУ

Губернатор Развожаев сообщил о двух погибших при атаке Украины на Севастополь

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Помимо того, пожары возникли в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

Боевики Вооруженных сил Украины атаковали Севастополь с использованием ракет, в результате чего 14 человек пострадали и еще два погибли. Об этом сообщил в Telegram-канале Михаил Развожаев.

«Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне», — написал он.

Так, 12 человек, в том числе двоих детей, получили осколочные ранения в районе Учкуевке. Еще двое пострадали. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ погибли два человека, один из них — двухлетний малыш. На место направлены бригады скорой помощи, часть людей уже госпитализировали.

Кроме того, на территории товарищества собственников недвижимости (ТСН) в результате падения на Северной высоте в результате падения осколков загорелся жилой дом. Вместе с тем в районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 квадратных метров. Развожаев подчеркнул, что на место выехали пожарные расчеты.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО сбили более 30 украинских дронов над регионами РФ. Боевики ВСУ не прекращают попытки атаковать территорию России.