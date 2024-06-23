Вся правда от АТОР: можно ли отдохнуть бюджетно в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Alf Jönsson

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Специалист назвал три самые популярные страны для посещения у российских туристов.

Россияне могут не рассчитывать на бюджетный отдых в Европе в настоящее время. Об этом заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор известного туроператора Тарас Кобищанов.

«Для бюджетных туристов Европа уже недоступна, каких-то возможностей туда добраться на собственном автотранспорте не существует. Что касается перелетов, то они возможны только со стыковкой. У туроператоров есть блок-чартерные программы с авиакомпанией Jazeera Airways в Ларнаку (Кипр), в Тиват (Черногория) и, пожалуй, это все. Остальное — это уже индивидуальные программы», — подчеркнул специалист.

Несмотря на сложности в Европу все же направляется достаточно большое количество туристов. Самыми популярными странами для посещения у россиян являются Италия, Франция и Испания. Немаловажно, что именно в этих государствах достаточно лояльная система выдачи виз.

Также Кобищанов отметил, что излюбленный Кипр теперь не так доступен. Поток путешественников на остров исчисляется тысячами туристов, а не десятками-сотнями тысяч, как это было во время пандемии коронавируса.

Надежды на то, что в 2025 году Европа станет доступнее, по мнению, эксперта, практически нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как регионы России готовятся к наплыву отдыхающих.