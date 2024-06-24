Страх, пробирающий до дрожи: японские фильмы ужасов, покорившие мир

Фото: Кадр из х/ф «Проклятие». реж.: Такаси Симидзу, 2004г.

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Хорроры славятся своей особой атмосферой.

На экраны российских кинотеатров вновь выходит знаменитый фильм ужасов, в свое время немало напугавший зрителей и заслуженно ставший классикой хоррор-жанра. Спустя 20 лет в прокате снова можно увидеть культовое «Проклятие» японского режиссера Такаси Симидзу.

Голливудские создатели кино и сейчас пытаются разгадать тайну j-хорроров — проекты из Страны восходящего солнца отличаются особой атмосферой.

Режиссеры, сценаристы и продюсеры с необыкновенным отношением подходят к созданию фильмов, используя исключительные мистические техники повествования. Так, 5-tv.ru решил вспомнить лучшие японские фильмы ужасов, до сих пор пробирающие до мурашек по коже.

«Звонок» — 1998

Кадр из х/ф «Звонок». реж.: Хидэо Наката, 1998 г.

Безусловно, настоящей классикой жанра и самым известным кино-хоррором является «Звонок», снятый в 1998-м режиссером Хидэо Накатой. Спустя некоторое время были созданы американский и южнокорейский ремейки, а также огромное количество продолжений, основанных на первой части.

В год выхода фильм поразил всю Японию новизной сюжета и атмосферой «обреченности». Он пугает своей реалистичностью, а «документальные» вставки в процессе просмотра нагнетают неописуемый ужас.

«Звонок» рассказывает о молодой журналистке, расследующей таинственное поверье о смертоносной видеокассете — каждый, кто посмотрит ее, в скором времени умрет.

На то, чтобы отыскать истоки кошмарного проклятья, у главной героини остается лишь семь дней. Ведь она также решилась на губительный просмотр, заглянув в глаза смерти.

«Милый дом» — 1989

Кадр из х/ф «Милый дом». реж.: Киеси Куросава, 1989г

«Крестным отцом» j-хоррора по праву также считается Киеси Куросава, достигший невероятного успеха на творческом поприще с фильмом «Милый дом» в 1989 году.

Картина была выпущена совместно с с одноименной видеоигрой, на основе которой чуть позже создадут знаменитую медиафраншизу Resident Evil.

Сюжет повествует о группе телевизионщиков, мечтающих снять документальный фильм о знаменитом художнике, давно покинувшем этот мир.

Дом человека искусства пустует вот уже около 30 лет, однако ветхость здания никак не пугает инициативную съемочную группу.

Правда, им придется столкнуться со страшным заклятием, избежать которого получится с огромным трудом. Одного желания выбраться точно будет мало.

«Кайдан» — 1964

Кадр из х/ф «Кайдан».реж.: Масаки Кобаяси, 1964 г.

Творец Масаки Кобаяси перенес на экраны четыре тяжелые новеллы, собранные из старых японских народных сказок. «Черные волосы», «Снежная женщина», «Сказание о безухом Хоити» и «В чашке чая» — достаточно известные в стране истории.

Пусть фильм и не обладает единой нитью повествования, каждый эпизод представляет собой тревожный отрывок, за которым страшно интересно наблюдать.

Картина не наполнена пугающими внезапными кадрами или противными чудовищами — скорее она пропитана драматическим ощущением неотвратимости и надвигающегося ужаса.

Многие режиссеры не скрывают, что вдохновлялись «Кайданом». В переводе название картины означает «устный рассказ о сверхъестественном».

«Женщина-демон» — 1964

Кадр из х/ф «Женщина-демон». реж.: Канэто Синдо, 1964 г.

В том же году зрители увидели j-хоррор «Женщина-демон» от Канэто Синдо о жене и матери солдата. Они остались совсем одни после ухода мужчины на военную службу в связи с началом войны.

На пропитание им приходится зарабатывать мародерством, а порой и вовсе идти на убийства. Мать и невестка не боятся добивать раненых бойцов, после продавая их вещи. Привычный уклад их жизни меняется, когда в деревню приходит таинственный мужчина.

Жуткая история о демоне в женском обличии держит в напряжении на протяжении всего фильма, а концовку аудитории предстоит разгадать самостоятельно.

Примечательно, что в картине очень мало как таковой мистики — в ней пугают человеческие пороки и эмоции отчаявшихся людей. Именно они часто становятся настоящим злом.

«Ад» — 1960

Кадр из х/ф «Ад». реж.: Нобуо Накагава, 1960 г.

Нобуо Накагава, как и его коллега, нацеливается на людские переживания. Однако добавляется к ним темы цикличности бытия, трагичности случайностей и жизненного рока.

Режиссер с помощью своего фильма задал особый «тон», который еще очень долго будет «соблюдаться» его последователями в j-хоррорах.

Одно случайное ДТП невероятно влияет на судьбу главных героев и запускает ужасное колесо событий, перемешанных с виной, смертями и местью.

Фильм заставляет задуматься о роли греха в жизни человека, а также позволяет заглянуть на «другую сторону», где каждого обязательно рано или поздно будет ждать справедливое и вечное наказание.

«Лес самоубийц» — 2021

Кадр из х/ф «Лес самоубийц «. реж.: Такаси Симидзу, 2021 г.

Замыкает список один из последних фильмов уже упомянутого знаменитого режиссера Такаси Симидзу. Поклонники популярного создателя ужасов, запустившего франшизу «Проклятия», были неописуемо рады вновь увидеть работу кинотворца.

Зрители отметили отличный визуал картины — жуткие панорамы леса, приглушенный свет и немного зернистое изображение нагнетает тревожную атмосферу надвигающейся угрозы.

Фильм, как и в многих других классических историях-ужасах, рассказывает о проклятии. Таинственные чары уводят главных героев в печально известный лес Аокигахара у подножия горы Фудзи. Тихая мощь деревьев заставляет трепетать и бояться, а персонажам придется попытаться противостоять этой силе.

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