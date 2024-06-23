Изменения с 1 июля: как вырастут тарифы на ЖКХ

Доцент Казанцева: в среднем на 10% вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Какой ресурс подорожает больше всего?

Примерно на 10% вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 июля после перерыва. Об этом сообщила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева в беседе с агентством «Прайм».

Она объяснила, что повышения тарифов уже не было полтора года, но при нынешнем уровне инфляции, износе основных фондов и отсутствии инвестиций их дальнейшее развитие затруднительно.

«Повышение тарифов будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по регионам. Так, на отдаленных территориях оно составит чуть более 4%, а в других может достигать и 15%», — говорится в публикации.

Удорожание расходов почувствуют даже россияне, живущие в субъектах, где тарифы вырастут не существенно. Это связано с тем, что с 1 января уже повышались тарифы на капитальный ремонт и общедомовые расходы.

Сильнее всего, как отметила Казанцева, подорожает газ для приготовления пищи. Прирост составит 23%. Вместе с тем горячая вода увеличится на 11-14%. Меньше всего повысится стоимость энергии при одноставочном тарифе (в пределах 8,7%). Предполагается, что существенное повышение тарифов в 2024-м сменится снижением в последующие годы в пределах 4-5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появится стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей коммунальные платежи не должны превышать 10% дохода, а для всех остальных россиян — 15%. При этом если на оплату уходит больше — человек будет иметь право на субсидию от государства.