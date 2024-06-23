Трогательное видео: в Московском зоопарке родились малыши капибар
В Московском зоопарке родились малыши капибар
Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова /svetlanaakulova1; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Подписчики пытаются угадать пол новорожденных малышей.
Малыши капибар родились в Московском зоопарке. Кадрами пополнившегося семейства поделилась в своем Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.
На фото видно, как еще совсем неокрепшие малыши прижимаются к маме. У них уже открылись глазки и они выходят в большой вольер на улице. Это четвертое совместное потомство у грызунов Кузьмы и Малой. Светлана Акулова также предложила подписчикам угадать пол маленьких грызунов.
«Вы заметили? У нашей семьи капибар пополнение», — подписала публикацию директор зоопарка.
Подписчики Светланы Акуловой отреагировали в комментариях к фото.
«Это замечательно, когда рождаются малыши»;
«Плодовитые какие»;
«Поздравляем с пополнением», — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что капибары стали в Московском зоопарке главной многодетной семьей. В прошлом году у грызунов было два помета. Малыши хорошо ладят друг с другом и отлично развиваются.