Трогательное видео: в Московском зоопарке родились малыши капибар

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова /svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Подписчики пытаются угадать пол новорожденных малышей.

Малыши капибар родились в Московском зоопарке. Кадрами пополнившегося семейства поделилась в своем Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.

На фото видно, как еще совсем неокрепшие малыши прижимаются к маме. У них уже открылись глазки и они выходят в большой вольер на улице. Это четвертое совместное потомство у грызунов Кузьмы и Малой. Светлана Акулова также предложила подписчикам угадать пол маленьких грызунов.

«Вы заметили? У нашей семьи капибар пополнение», — подписала публикацию директор зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой отреагировали в комментариях к фото.

«Это замечательно, когда рождаются малыши»;

«Плодовитые какие»;

«Поздравляем с пополнением», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что капибары стали в Московском зоопарке главной многодетной семьей. В прошлом году у грызунов было два помета. Малыши хорошо ладят друг с другом и отлично развиваются.